Arouca apresenta equipa de eSports

O Arouca apresentou, esta terça-feira e em parceria com a Betclic Apogee e a Quest, os elementos que vão integrar a sua equipa de eSports naquela que será a estreia do clube na competição de futebol virtual da Liga Portugal.A formação será composta por RastaArtur (Top 8 do mundo em FIFA 19 e Campeão da eLiga Portugal Primavera), Tiago Araújo (Top 12 FGS European Cup FIFA 21 e Campeão Nacional 1vs1 em FIFA 20), Marqzou (Campeão Nacional FPF Masters em FIFA 21 e Camepão Nacional Pro Clubs FIFA 20), JMSilva e Barateli.A eLiga Portugal arranca esta quarta-feira, 1 de dezembro, e incluiu as 18 equipas que militavam atualmente na Liga Bwin.