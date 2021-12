Benfica oficializa equipa de eSports

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica apresentou esta quarta-feira a equipa que irá disputar o Campeonato Nacional de Futebol Virtual, mais conhecido por eLiga Portugal. Diogo Pombo (Tuga), Luca, Diogo Gonçalves e Valada são os jogadores de carne e osso que irão vestir a camisola dos encarnados no videojogo FIFA depois de uma primeira experiência em 2020 com o brasileiro Zezinho."Neste clube, o objetivo é único: ganhar todos os jogos. Quero agradecer a todos aqueles que proporcionaram a minha vinda para o glorioso", reiterou Diogo Pombo, ao site dos encarnados, corroborado por Luca, Diogo Gonçalves e Valada.O primeiro jogo das águias está agendado para hoje, frente ao Paços de Ferreira, a partir das 19 horas, sendo estas duas equipas inseridas no grupo B da competição.