Italianos do Inter celebram entrada no eSports

O Inter vai entrar no mundo do eSports, conforme anunciou esta 3ª feira o clube italiano nas redes sociais. Os nerazzurri firmaram um acordo com a QLASH, uma das formações mais bem-sucedidas em Itália no universo dos vídeojogos e já apresentaram dois jogadores: Diego 'Crazy_Fat_Gamer' Campagnani e Luigi "Kirito_Yuuki_00" Loffredo, com a bênção de Alessandro Bastoni, jogador do plantel profissional do Inter, como consta no vídeo de apresentação.





"A entrada no mundo dos eSports representa um passo importante no desenvolvimento da marca Inter", afirmou Alessandro Antonello, diretor executivo do Inter. "A criação de uma equipa eletrónica é o testemundo de como constantemente o clube trabalha para estar mais presente e mais competitivo em todas as árias, com particular atenção às novas gerações e os seus interesse. ESports é um fenómeno constante de crescimento, que tem 1,2 milhões de adeptos só no território italiano", lembrou.