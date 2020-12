Português 'barboza' deixa Boavista e reforça Arsenal

'barboza' anunciou este sábado que vai vestir as cores do Arsenal na presente temporada. O jogador profissional de Pro Evolution Soccer, de 25 anos, alinhou até há dias com as cores do Boavista e mostrou-se radiante pelo novo desafio.





"Vou representar o Arsenal durante a época 2020-2021 da Efootball Pro League juntamente com os meus novos companheiros de equipa, Indominator e Indojawa, e não podia estar mais entusiasmado! No último ano, quando assinei o meu primeiro contrato profissional, disse a todos que era só o princípio do meu sonho, e agora aqui estou: a jogar num dos maiores clubes do Mundo! Muito orgulho em toda a minha carreia nos E-Sports mas, agora, é tempo de concentrar-me neste novo desafio que requer total dedicação e empenho e que tem início já hoje contra a difícil equipa do Schalke 04. Gunners, preparem-se! Prontos para conquistar a Europa? Conto com o vosso apoio!", expressou através da conta pessoal de Facebook Pedro Barbosa, gamer natural de Vila Nova de Gaia.No currículo, além do título de campeão nacional em 2016 , barboza conta, entre outros troféus, o de campeão europeu de Pro Evolution Soccer em 2013.Recorde-se que no lançamento da secção de E-Sports, há precisamente um ano, o Arsenal já havia contado com um outro português: Christopher Maduro Morais, antigo campeão do Mundo de PES.