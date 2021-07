Seleção de eSports falha apuramento para 'quartos' do UEFA eEuro 2021

A Seleção Nacional não logrou o apuramento para os quartos de final do UEFA eEuro 2021. Integrado no grupo B, a equipa portuguesa, com Christopher Morais ('Christopher_M_M'), Pedro Barbosa ('barboza') e Bruno Duarte ('B10_Joker'), arrancou a fase de grupos de forma decidida, tendo batido a Croácia por 4-3 (derrota por 2-3 no 1º jogo, com 2-0 a selar as contas) mas não conseguiu vencer a Roménia na segunda partida do dia, tendo perdido por 1-2 (1-2 e 0-0). Assim, para esta sexta-feira, a Seleção vai defrontar a Rússia ou a Croácia para garantir o apuramento da fase de grupos do Campeonato de Europa de PES, organizado pela UEFA em parceria com a Konami.





, o selecionador nacional, Armando Vale, ficou com um amargo de boca no final da dupla ronda, em particular o desaire com a Roménia. "Fiquei um bocado... as nossas aspirações passavam por ultrapassar a fase de grupos sem qualquer derrota, como pretendemos em todo o torneio. Tendo em conta que é aqui que ainda temos a nossa margem de erro, também acaba por ser reconfortante saber que ainda temos essa margem e que, se calhar, pode ser importante. Depois de uma vitória inicial que talvez até possa ter levantado demasiado os ânimos, este desaire pode-nos colocar no sítio certo. Podemos ganhar, podemos perder... mas vamos ter de fazer muito mais", frisou o técnico.O que faltou à Seleção ao longo do dia, a 'famosa' falta de sorte? "Acho que nos podemos queixar sempre da sorte. Olhando para este último jogo, frente à Roménia, podia pegar em N lances como podia pegar também no primeiro jogo com o Christopher, mas a sorte vai sempre fazer parte. Se calhar tivemos sorte no primeiro jogo... acho que merecemos na mesma passar, não é isso que está em causa mas acho que não vale a pena pegar pela sorte. Não tivemos se calhar uma pontinha que teria feito toda a diferença - um golo tinha dado certamente a eliminatória para nós, pela forma como estavam os nossos jogadores, que para mim foram superiores a esta seleção da Roménia - mas a sorte vai sempre fazer parte."Para sexta-feira, chega o 'tudo ou nada'. "Vamos conquistar a sorte. Sabemos que vamos ter de jogar com os melhores para ganhar, por isso entre as duas, já ganhámos à Croácia, sabemos que a Rússia está um nível acima da própria Croácia. Mas não tememos ninguém", garantiu Armando Vale, na Cidade do Futebol.