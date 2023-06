Taça de Portugal de eFootball realiza-se esta quinta-feira no Estádio Nacional

O Estádio Nacional recebe esta quinta-feira a final da Taça de Portugal de e-Football. A competição será disputada no formato Final Eight a pares e com eliminatórias a duas mãos.A equipa do eFCPorto é a detentora da prova rainha e procura a revalidação do título.17:00 – Vincera X eFC Porto17:45 – SL Reformados X Impulse GW18:30 – Benfica TP X Activefone19:15 – Diogo Jota Esports X SC Braga/EGN20:00 – Meia final 120:45 – Meia final 221:45 – Final