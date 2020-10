Zezinho deixa de representar o Benfica

Henrique Lempke, mais conhecido no mundo dos videojogos por Zezinho, não vai representar o Benfica a partir da próxima temporada de FIFA, depois de se ter tornado no primeiro profissional da secção de E-Sports do clube da Luz.





"Não vou representar o Benfica no FIFA durante o próximo ano mas não sinto que deixo o clube por completo. Não o sinto porque vocês, benfiquistas, fizeram com que eu sentisse o poder do maior de Portugal desde a minha apresentação. Foram acolhedores, foram apaixonados, adeptos e, como fiz questão de dizer, amigos. Seria impossível deixar de apoiar o clube depois de vos conhecer. Então, à camisa (ou camisola, como dizem aí) deixo-vos um até logo.A vocês, deixo a minha eterna gratidão. Sei que contarei com o vosso apoio onde estiver", reiterou o jogador profissional de FIFA numa publicação realizada através do Twitter.