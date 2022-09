Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A grande birra anti-lusa no Brasil Desde que Jorge Jesus desembarcou no Brasil, os nossos técnicos são vistos como ‘invasores’ do futebol canarinho, mesmo conquistando troféus. Uma situação que gerou rancor entre treinadores locais, que recorrem à xenofobia e até a referências coloniais





• Foto: Reuters