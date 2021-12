Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A noite das bruxas é todos os dias no futebol português A ligação entre as artes do oculto e o futebol voltou à ordem do dia devido aos alegados pagamentos do FC Porto a uma bruxa de Matosinhos. A sua identidade continua incógnita mas não faltam outros exemplos nesta área