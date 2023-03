Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Apoio madeirense de norte a sul: Marítimo e Nacional contam com a dedicação de ‘claques’ numerosas no continente Estiveram 80 adeptos dos alvinegros na Trofa e são esperados 300 maritimistas no Jamor, frente ao Casa Pia





• Foto: Tony Dias/Movephoto