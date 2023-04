Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Aquecimento na Playstation com Vítor Gabriel a levar a melhor FIFA 23 animou tarde e o campeão foi o jogador do CD Mafra. No campo, na próxima jornada (sexta-feira, dia 7), tudo será diferente, com o mesmo fair play





• Foto: Jorge Amaral