As sete vidas que o B SAD ainda não gastou Protagonista, a par do clube progenitor, de um dos mais rocambolescos e prosaicos casos do futebol português, o B SAD foi perdendo, sucessivamente, tudo: o rosto (o símbolo), o nome, a casa, o lugar na 1.ª, na 2.ª, na 3.ª... Mas vai recorrer e conta inscrever-se nos campeonatos nacionais em 2025/26





• Foto: Ricardo Nascimento