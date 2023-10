Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Bellingham: Ataque ao trono pelo príncipe prometido É a figura do momento do futebol mundial. Golos, assistências e exibições de luxo são meros sinónimos de um nome que marca a agenda – como ontem foi tornado óbvio no 'El Clásico'