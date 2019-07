Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Bobby Robson: 'Sir' Futebol partiu há 10 anos Cumpre-se na 4.ª feira o 10.º aniversário de falecimento do técnico que também encantou Portugal. Da comunidade mineira de Langley Park até à despedida no Newcastle do seu coração, houve toda uma história de amor pelo jogo e pela vida





• Foto: Miguel Barreira