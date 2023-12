Bruno Duarte: «Muito realizado por estar numa Liga competitiva»

Liga Portugal - Voltou a Portugal depois de uma passagem pela Arábia Saudita. Como está a correr?

BRUNO DUARTE - Tenho-me sentido muito feliz, muito realizado ao voltar para uma Liga com uma competitividade muito grande, era algo que sentia falta. Está a correr tudo muito bem no SC Farense e eu e a minha família estamos muito felizes.

LP – Tem cinco golos na atual temporada, quase metade daqueles que marcou na sua melhor época, quando começou no Lviv e, a meio, mudou para o Vitória SC. Em Guimarães marcou 11 golos. Espera superar este registo?

BD - Sim, sim. Eu tenho isso no horizonte, não é? É lógico que não posso pensar só nisso neste momento. Tenho de ser consciente, ir jogo a jogo e o trabalho é feito durante a semana com a equipa para que no jogo as coisas aconteçam naturalmente. É um objetivo que está ao alcance e é uma meta que quero alcançar.

LP - No Vitória SC fez quase 100 jogos ao longo de três temporadas. Que diferenças encontrou entre o SC Farense e o emblema vimaranense?

BD - Foi uma experiência fantástica que vivi no Vitória SC. Fazer esse número de jogos pelo clube é algo que poucos jogadores têm oportunidade e, para mim, foi muito gratificante. Mas agora a história continua no SC Farense, e ter esses 100 jogos na Liga Portugal Betclic é muito importante para a minha carreira. A diferença mesmo é a massa associativa, todos sabemos como são os adeptos do Vitória, são muito fervorosos e acompanham a equipa para onde for. Os do SC Farense também, mas em menor quantidade. Também há diferença no tamanho dos estádios. O D. Afonso Henriques é um local onde todos os jogadores deveriam ter a oportunidade de jogar e acho fantástica a energia que se sente naquele estádio. No S. Luís é uma mística diferente, é um estádio menor e com uns adeptos bem perto do relvado a gritar e a apoiar. Acaba por ser um caldeirão e tem sido importante para nós.

LP - Neste momento o SC Farense está a duas vitórias de ter a melhor primeira volta de sempre no principal escalão do futebol português. A que é que se deve este sucesso?

BD - Deve-se ao grupo, o grupo de trabalho. É muito forte, humilde e aceita muito bem as ideias do mister. Acho que é uma junção de muitos fatores, como os adeptos que têm ido ao estádio e ajudam. As coisas estão a acontecer como devem e ainda temos um objetivo pela frente e seria fantástico atingir essa meta e o grupo está muito confiante disso e que é possível.

LP - Quando estava no Vitória SC chegou a jogar contra o SC Farense?

BD - Cheguei, acho que ainda fiz dois jogos contra o SC Farense se não me engano. Em 2020 ou em 2021.

LP - Já conhecia o SC Farense, portanto. Nota algum crescimento desde que o defrontou nessa altura?

BD - Para mim foi diferente porque foi uma experiência em tempo de Covid-19 e não havia adeptos no estádio, foi uma época muito estranha. Mas estando cá dentro, e vivendo o clube, noto que a ideia é crescer cada vez mais e tornar-se cada vez mais uma presença regular na LP Betclic, ganhar sócios e, no fundo, ajudar a colocar o Algarve no mapa.

LP – O grupo de trabalho atual do SC Farense tem ajudado neste seu regresso a Portugal?

BD - Sim claro! Tem sido muito importante, é um grupo fantástico onde não há vaidade, não há jogadores que querem aparecer mais do que os outros e todos trabalham com o mesmo empenho, com a mesma dedicação. Há muita entreajuda e sabemos que quando estamos todos no mesmo caminho os resultados aparecem. Tem sido muito gratificante fazer parte deste grupo.

LP - E em termos de objetivos? Quais é que são os seus objetivos a nível pessoal e em termos de clube?

BD - Para esta época é continuar a marcar golos, ajudar com assistências e continuar a fazer de tudo para ajudar a equipa a vencer, a pontuar e alcançar os nossos objetivos de grupo. Estes objetivos passam por manter o SC Farense na LP Betclic e consolidar cada vez mais o projeto de o manter neste escalão o máximo de anos possíveis. E, quem sabe, um dia sonhar com as competições europeias.

LP - Fez a formação toda no Brasil, já jogou na Ucrânia, Arábia Saudita e em Portugal. Qual é a opinião que tem sobre as duas ligas de futebol profissional em Portugal?

BD - Eu acho que cada liga tem as suas diferenças, por exemplo, em Portugal acho que é uma liga com clubes como o SL Benfica, o FC Porto e o Sporting CP que são clubes que sempre jogaram ao mais alto nível nas competições europeias e que já chegaram mesmo a ganhar essas competições. Tendo isso em mente, o futebol português tem, atualmente, muita intensidade e é muito tático. A tática em Portugal é muito importante e uma mais-valia. Para onde vão os treinadores portugueses, o trabalho é bom, o que acaba por engrandecer a liga e torná-la mais competitiva também.

LP - Falou no SL Benfica, FC Porto e Sporting CP. Este ano o SC Farense apesar de ter perdido com o FC Porto e com o Sporting CP, empatou no Estádio da Luz e ganhou ao SC Braga. Qual foi o segredo para conseguir estes resultados com estas equipas, primeiras classificadas da época passada?

BD - O segredo é o grupo de trabalho, que é muito coeso. Apesar de ter noção das suas limitações, também tem noção que características podem fazer a diferença quando associadas às ideias do míster. Isso tem ajudado muito. Estes jogos também nos fazem sentir jogadores importantes e de alto nível. É o que todos queremos ser. Não é só nestes jogos que temos de nos mostrar: é em todos a dar sempre tudo. Mas nestes há um sentimento diferente enquanto grupo, mais conforto e confiança uns nos outros.

O SC Farense é um dos clubes com mais associados do futebol português. Um registo que poucos sabem, mas que orgulha as pessoas da terra e simpatizantes do emblema algarvio.

LP - Sabia que o SC Farense está no top 10 do clube em Portugal no ranking do número de sócios?

BD - Não sabia disso, e é interessante. Acho muito bom para o clube e espero que continue a crescer e a conquistar as pessoas do Algarve e que continuem a ir ao estádio e a apoiar o clube.