Bruxo de Fafe: «Não é com galinhas mortas que as coisas se resolvem» Fernando Nogueira explica como trabalha e diz que o alegado recurso do FC Porto a uma bruxa de Matosinhos "foi dinheiro mal gasto"