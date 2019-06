Campeões: Assine o Record Premium e habilite-se a ganhar bilhetes para a antestreia

"A comédia que emocionou Espanha". Assim se lê no cartaz que promove o filme espanhol ‘Campeões’ e a frase não podia ser mais verdadeira. Não acredita? Poderá provar com os seus próprios olhos quando o filme se estrear em Portugal, a 4 de julho. ‘Campeões’ conta a história de um grupo de pessoas que, apesar das limitações físicas, dão uma lição sobre dedicação, companheirismo e trabalho de equipa . O enredo mostra como Marco, um treinador de basquetebol, lidera uma equipa... diferente!A história é inspirada no clube Aderes Burjassot, formado por pessoas com deficiências do foro mental e que venceu 12 campeonatos em Espanha entre 1999 e 2014. O filme estreou no país vizinho ainda em 2018 e acabou por se transformar num enorme sucesso. Tanto é que esta longa metragem, dirigida por Javier Fesser, foi candidata na categoria de melhor filme estrangeiro na 91ª edição dos Óscares da Academia de Hollywood.Como se lê no poster, "há filmes que nos fazem rir e outros que nos fazem chorar, mas também filmes que nos fazem pensar e mudar a forma como vemos a vida". É por isso queassociou à causa e quer dar a conhecer ao leitor a existência desta película, que mostra que o desporto é mesmo para todos. Não vai certamente querer deixar escapar a oportunidade de assistir. E para se habilitar a ganhar bilhetes para a antestreia, a 3 de julho, basta assinar oEm 2018, ‘Campeões’ venceu o prémio de Melhor Filme nos Prémios Goya, em Espanha. O filme contou com 11 nomeações, acabando por vencer ainda o galardão para o Ator Revelação (Jesús Vidal) e para a Melhor Canção Original (’Este es el momento’).