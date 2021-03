Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

'Carro do Ano 2021': Sete candidatos ao título Depois da etapa que os trouxe até à ‘shortlist’, os finalistas da edição de 2021 do ‘Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal’ conhecem dia 10 de março qual sucede ao Toyota Corolla, vencedor em 2020