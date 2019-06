Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Desporto com História: Estádio Nacional faz 75 anos A inauguração do Estádio Nacional, a 10 de junho de 1944 – o então designado ‘Dia da Raça’–, foi presenciada pela maior moldura humana de que havia memória em Portugal. Setenta e cinco anos depois ei-lo aí ainda para as ‘curvas’