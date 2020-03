Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Desporto sob ameaça do coronavírus O impacto do surto que começou na China há pouco mais de dois meses já se sente também na Europa e é em Itália que está, neste momento, o maior foco. Com mais de mil casos confirmados, cidades de quarentena e inúmeros eventos cancelados, também o futebol sofre com este cenário. E o Juventus-Inter, que deveria ter sido hoje, foi um dos jogos adiados ontem





• Foto: Reuters