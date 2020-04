Diogo Jota fala da carreira e não só em entrevista no Record Mais

Bem disposto, ainda que em reclusão como tantos de nós devido à pandemia, o avançado Diogo Jota, do Wolves, fala de tudo em entrevista que pode ler este domingo no Record Mais. Da Premier League ao Paços de Ferreira e Gondomar. O porquê de não ter sido jogador do Benfica, o amor pelos eSports e claro, a Seleção Nacional. Elege ainda os melhores do campeonato inglês.





No suplemento desta semana falamos ainda de Freddy Adu, que se estreou com apenas 14 anos no futebol profissional mas não conseguiu confirmar o talento que se lhe reconhecia. Algo que aconteceu a tantos outros, como aqueles que esta semana são recordados nas páginas da secção '10 Mais'.A pandemia de Covid-19 também não é esquecida e lembramos como ficaram as classificações das principais competições das modalidades num trabalho infográfico. Além disso, conversamos com vários atletas paralímpicos para saber como reagiram ao adiamento dos Jogos deste ano para 2021.Falamos ainda com Divanei, antigo jogador de futsal do Sporting que voltou a Portugal para alinhar no Portimonense, disposto a demonstrar que ainda tem condições para jogar ao mais alto nível. Leia ainda as opiniões de Gaspar Ferreira e de David Novo, editor-executivo de, além da análise de Alexandre Pais, antigo diretor de, às melhores frases da semana. Isto e muito mais para ler na edição impressa do nosso jornal e ainda no Record Premium.