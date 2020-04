Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Diogo Jota: «Presidente do Atlético Madrid quis-me mais do que o do Benfica» Avançado recorda o momento em que esteve perto de rumar à Luz e admite que não gostou do que ouviu dos encarnados