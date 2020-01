Frederico Morais fala do ano de sonho no Record Mais deste domingo

Um ano depois do pesadelo – lesionou-se e caiu do circuito mundial – o surfista português Frederico Morais viveu um 2019 de sonho: 1.º lugar no ranking de qualificação e uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio’2020. No Record Mais deste domingo, temos uma entrevista a Kikas, onde este fala também dos seus objetivos para o ano que agora começou mas também da vida fora do mar.





Amanhã faz seis anos que morreu Eusébio da Silva Ferreira. No, assinalamos a data recuperando um momento marcante na carreira do King: a primeira vez que jogou no La Bombonera, um dos mais míticos estádios do Mundo, em 1968. Para isso, falámos com Omar Larrosa, jogador do Boca Juniors que defrontou o Benfica nesse torneio.Mais há mais. Abordamos a nova vida de Wayne Rooney no Derby County, onde é adjunto de Cocu e ao mesmo tempo jogador. Fazemos ainda um ponto de situação relativamente à lista de apurados portugueses para os Jogos Olímpicos, revelamos a história de Djibrilo Iafa e, como é habitual, temos as páginas dedicadas ao running, gaming e motores.E não perca a infografia sobre a próxima edição do Rali Dakar. Tudo para ler na edição impressa deste domingo e ainda no