Futebolistas insistem em ficar no armário O Mundo evolui e a comunidade LGBT+ ganhou espaço, colocando na agenda mediática um tema que muitos prefeririam manter escondido. Contudo, o universo do desporto-rei continua a ser um espaço machista e tóxico que não permite que todos assumam as suas opções de forma livre e vivam sem medo das opiniões alheias