Hyundai Ioniq 6: Afirmação de personalidade

Já disponível no mercado português, o novo Ioniq 6 vem demonstrar que a Hyundai mantém compromisso muito sério no que à eletrificação diz respeito. E, ao mesmo tempo, prova que marca sul-coreana term agilidade mais do que suficiente para exercícios de estilo que não destoam do gosto europeu.

Ao Ioniq 6 não lhe falta personalidade. É uma berlina com traços desportivos, um ‘executivo’ que não recusa abordagem ousada – principalmente na seção traseira onde surge um ‘spoiler’ integrado por cima da linha de LED pixelizados da assinatura luminosa.

O conjunto tem visual apelativo e procura assumir eficiência aerodinâmica – a marca usa também o termo emocional -, expressa ainda na dianteira onde se destacam as entradas de ar ativas. O interior é bom exemplo de mistura entre elementos ‘premium’ e tecnologIa – aqui com referência para o ecrã que junta painel de instrumentos ao controlo do infoentretenimento e de outras funções.

A Hyundai apostou nos detalhes para experiência muito particular, como as luzes led no volante (mostram o nível da bateria e mudam de cor consoante o modo de condução), aproveitando bem o espaço a bordo. Este é, aliás, um dos trunfos resultantes da distância entre eixos: 2,950 metros.

Construído a partir da mesma plataforma que serve o Ioniq 5 (E-GMP) o novo elemento da marca coreana utiliza bateria de 800V e 77,4 kWh de capacidade para servir o motor elétrico posicionado no eixo traseiro e que chega aos 228 cv de potência.

A tecnologia da bateria permite carregamentos mais rápidos e garante ao mesmo tempo autonomia que supera os 600 quilómetros. A Hyundai refere mesmo 777 quilómetros para utilização em cidade. Não obstante as dimensões (4,855 metros de comprimento) o Ioniq 6 é fácil de conduzir e o binário de 350 Nm permite até utilização, digamos, mais empenhada. Tudo servido pelo sistema ‘Smart Sense’, que agrega segurança e auxílio à condução. Os preços (ver outra peça) não são propriamente simpáticos, mas compreendem-se face à oferta preparada pela marca.



Gama simples e bem equipada



Os preços do novo Ioniq 6 variam entre os 59.390 e os 64.790 euros, mas a marca preparou gama simplificada e que, basicamente, é dividida em duas versões de equipamento: Premium e Vanguard, sendo esta a mais cara.



No caso da versão Premium, uma das diferenças vai para as jantes, que são de 18" por oposição às jantes de 20" da versão Vanguard e que, de facto, somam personalidade e pujança aos traços desportivos. Nesta versão de topo, referência também para o sistema de som da Bose e para a enorme lista de equipamentos de segurança e auxílio à condução. Natrualmente mais completa do que na versão de entrada de gama.





O Ioniq 6 está pronto a receber atualizações ‘over the air’; tem ainda ‘head-up display’, câmaras acionadas sempre que usamos os indicadores de mudança de direção e,claro, compatibilidade com os sistemas Android Auto e Apple Car Play.A marca definiu seis cores distintas para a carroçaria – não faltam duas opções em ‘mate’ – e usou materais sustentáveis no interior. O novo Hyundai está também preparado para fornecer energia (Vehicle to Load) a bicicletas ou ‘scooters’ elétricas, bem como a equipamento de campismo.