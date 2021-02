Isaías fala sobre o reencontro do Benfica com o Arsenal no Record Mais

Quase 30 anos depois, o Benfica vai reencontrar o Arsenal nas competições europeias. Isaías foi o herói da eliminatória de 1991/92 ao marcar dois golos em Londres e, em entrevista no Record Mais, lembra o passado. Mas o brasileiro aborda também a atualidade do clube da Luz, mostrando-se crítico com a equipa e com o presidente Luís Filipe Vieira. Se pudesse, diria aos jogadores que só eles podem ultrapassar a crise desportiva e destaca que a Liga Europa pode ser um balão de oxigénio para as águias.





No nosso suplemento desta semana, além do regresso da Liga Europa - onde também estará em ação o Sp. Braga - apresentamos igualmente os oitavos de final da Liga dos Campeões, onde se destaque o duelo do FC Porto com a Juventus, de Cristiano Ronaldo. Tudo num trabalho infográfico de duas páginas.Entre outros temas, pode ainda ler a habitual opinião de Daniel Sá, que escreve sobre as diferenças entre o futebol inglês e o português. Isto sem esquecer a análise de Alexandre Pais às melhores frases da semana. Na edição impressa e no