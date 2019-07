Jéssica Silva em destaque no Record Mais antes de rumar à "melhor equipa do Mundo"

Antes de integrar os trabalhos de pré-temporada do Lyon, crónico campeão francês e vencedor das últimas quatro edições da Champions feminina, a internacional portuguesa Jéssica Silva esteve à conversa com Record e é a grande protagonista da edição deste domingo do Record Mais. A jovem de 24 anos destaca a oportunidade de se juntar aquela que considera a melhor equipa do Mundo, mostrando ciente das dificuldades que vai encontrar. Mas recorda também o seu percurso e expressa ainda a sua preocupação com a desigualdade existente entre homens e mulheres no futebol ou o preconceito de que as jogadoras ainda são alvo com frequência.Nesta edição temos ainda uma reportagem com Bruno Wilson, neto do Velho Capitão Mário Wilson e também filho de um antigo futebolista, Mário Valdez Wilson. Depois de passagens pelas camadas jovens do Sporting e pelo Sp. Braga, o jovem central procura agora impor-se na 1.ª Liga ao serviço do Tondela, com a ambição de seguir os passos do avô.Não perca ainda o poster de João Félix, craque do Benfica que se mudou para o Atlético Madrid já este verão, além de uma reportagem com um dos treinadores portugueses (Nuno Andrade) que partiu à aventura para a China, ou a história da inesperada medalha de prata conquistada por Inês Domingues no Mundial de orientação de precisão, que decorreu recentemente em Idanha-a-Nova.Isto e muito mais no Record Mais que estará nas bancas este domingo.