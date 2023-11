João Aurélio: «Sonho devolver o CD Nacional à Liga Portugal Betclic»

João Aurélio é, incontornavelmente, um nome histórico do CD Nacional. Natural de Beja, fez grande parte da formação em clubes da terra que o viu nascer, terminando no Vitória SC. Depois de uma passagem pelo Penalva do Castelo, chegou aos madeirenses onde cumpriu oito temporadas de sucesso, com a histórica presença na Fase de Grupos da Liga Europa em 2009-10. Voltou a Guimarães em 2016-17, passou pelo FC Moreirense e contou com uma experiência no Chipre, ao serviço do Pafos FC, antes de, na temporada passada, regressar ao clube onde foi mais feliz e, aos 35 anos, ainda com sonhos por cumprir.

"Sonhos tenho desde criança e, mesmo com 35 anos, continuo a tê-los. Mas o maior é meter este clube onde o conheci e onde me fez crescer. Sei que sou uma referência para muita gente aqui, deram-me a mão e foi com o propósito de fazer o clube regressar à Liga Portugal Betclic que vim para cá", assume o lateral-direito, revelando que o convite para retornar foi aceite de imediato.

"Foi muito simples. As pessoas do clube sempre me trataram bem. Perguntaram-me se estava disponível para vir ajudar o clube e eu, de pronto, disse que sim. Era uma questão de timing: eu estava interessado em voltar porque também queria acabar aqui a carreira, e depois foi também o querer das pessoas, que tinham vontade de me ver regressar. No fundo, foi juntar o útil ao agradável", disse.

Na segunda temporada desta nova vida no CD Nacional, João Aurélio assume que a época anterior "não foi bem como esperava", mas assegura que a equipa "mudou o chip" nesta edição da Liga Portugal SABSEG, enaltecendo o papel determinante do treinador Tiago Margarido. "Tem sido fundamental para o crescimento dos jogadores, a confiança sobressaiu e identificamo-nos muito com as suas ideias. Temos jogadores que na época passada estavam muito aquém do que podiam dar e agora estão a fazer uma temporada fantástica. Implementou uma ideia na equipa e transmitiu muita confiança a todos", revela.

Com 283 jogos na Liga Portugal Betclic, João Aurélio é o terceiro jogador em atividade com mais encontros no principal escalão do Futebol Português, atrás de Pizzi e Rui Patrício. Agora, vive a primeira experiência na Liga Portugal SABSEG, destacando a competitividade da prova. "A Liga Portugal SABSEG é mais equilibrada. Vês facilmente o primeiro classificado a perder pontos em jogos contra último. Todos os encontros são muito competitivos", assegura o histórico lateral do CD Nacional.

À entrada da jornada 11, os madeirenses ocupam o segundo lugar da tabela classificativa, com 20 pontos, tendo pela frente, já este domingo, um duelo complicado no reduto do AVS, líder da prova. "Será um jogo muito difícil. O AVS tem individualidades muito fortes, um investimento para subida de divisão", diz João Aurélio, reforçando, ainda assim, a confiança dos insulares. "Estamos a aproveitar a fase em que estamos e a confiança que temos, vamos lá para ir buscar os três pontos, sabendo que será um embate muito complicado, frente a bons jogadores e a um bom treinador", remata o capitão do conjunto da Madeira.



Pendurar as botas está fora dos planos



"Estou a deixar as coisas fluir. Não gosto muito de fazer planos para o futuro. Gosto de viver o dia a dia, aproveitá-los da melhor maneira, com o máximo de cuidado e responsabilidade. Sinto-me bem fisicamente, mas não sei como vou terminar esta época. Espero que bem, para a próxima ser melhor." Foi assim que João Aurélio respondeu quando questionado sobre o final de carreira, acrescentando ainda que esta mentalidade é transversal até à vida pessoal. "Costumo brincar com a minha mulher e dizer-lhe que não me casei ainda na igreja porque é um plano muito grande e que precisa de antecedência e preparação", atirou o lateral, entre risos.



Ainda assim, é impossível não pensar no futuro, para o qual tem uma ideia bem definida. "O CD Nacional é um clube que me acarinhou. Se acharem que tenho algum contributo para dar ao clube, ficarei muito grato e gostaria de ter a oportunidade de continuar aqui. Mas ainda não me passa pela cabeça terminar a carreira, apesar de saber que está a chegar esse momento", assumiu.





Numa já longa carreira, jogando maioritariamente como lateral direito, João Aurélio defrontou muitos extremos de classe mundial e fez parceria de corredor com inúmeros craques. Ainda assim, foi perentório em escolher o melhor parceiro: o irmão gémeo Luís Aurélio. "O melhor colega de corredor só posso dizer o Luís Aurélio! É uma ala que já vem da infância e foi uma parceria fantástica aqui no CD Nacional. Felizmente a passagem do meu irmão aqui pela Madeira também correu muito bem", afirmou, referindo-se às temporadas 2014/15 e 2015/16.Mais difícil foi escolher o adversário que mais dores de cabeça lhe deu, mas não quis deixar de destacar um nome em particular: Hulk, antigo extremo do FC Porto. "Eu era miúdo, mas lembro-me que o Hulk era uma coisa impressionante no FC Porto. Era uma força da natureza, um fora de série. Destacava-se muito por isso", recordou, enaltecendo outros "jogadores temíveis, como "Di María ou Nico Gaitán".: André Bucho/Liga Portugal