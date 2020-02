Leonardo Jardim em grande entrevista no Record Mais

Sem clube desde que deixou o Monaco no final de dezembro, Leonardo Jardim é o principal protagonista da edição deste domingo do Record Mais. Numa grande entrevista, o técnico fala do passado, do presente e dos planos para o futuro, descartando um regresso a Portugal nos tempos mais próximos.





No suplemento desta semana temos também uma reportagem com Filipe Cardoso, ciclista que decidiu arrumar a bicicleta no início deste ano e passou a dedicar-se à Grandíssima, um espaço inovador que criou em Santa Maria da Feira.Já na habitual secção de 'Os 10 Mais', recordamos as grandes surpresas que ocorreram nos oitavos-de-final da Taça/Liga dos Campeões ao longo dos anos, numa altura em que a 1ª mão desta fase está ainda a meio. Apresentamos também o jovem sueco Armand Duplantis, que bateu recentemente, e por duas vezes, o recorde mundial do salto com vara.Pode igualmente ler as opiniões de Gaspar Ferreira e de David Novo, editor-executivo de Record, além da análise de Alexandre Pais, antigo diretor de, às melhores frases da semana. Isto e muito mais para ler na edição impressa do nosso jornal e ainda no