Liga Record: Novas estrelas prometem

A época 2019/20 foi a mais longa da história do futebol e após curto período de férias as equipas já voltaram ao trabalho. Isso significa que o arranque da 26.ª edição da Liga Record começou a ser preparada e com uma lista de craques que promete tornar o nosso concurso o mais aliciante de sempre.

Cavani foi o nome em maior destaque durante o curto defeso mas não se confirmou. No entanto, o Benfica já apresentou reforços de peso, como o defesa Vertonghen e os atacantes, Pedrinho, Waldschmidt e Everton Cebolinha.

O campeão FC Porto reforçou só o sector mais recuado com o guarda-redes Cláudio Ramos e com o defesa Carraça, mas está em negociações para receber mais caras novas, devendo anunciar algum craque brevemente. Com o mercado a fechar apenas em outubro, os dragões ainda vão, com certeza, apresentar mais reforços para lutarem pelo bicampeonato.

A Alvalade já chegaram também nomes sonantes. Além do internacional português Antunes (ex-Getafe), o Sporting recebeu outros jogadores da liga espanhola, como o experiente guarda-redes Adán (ex-At. Madrid) e o defesa Feddal (ex-Betis). Os leões conseguiram também dois dos craques em destaque na Liga portuguesa 2020/21: Pedro Gonçalves, médio do Famalicão, e o extremo Nuno Santos, do Rio Ave.

Os nomes citados já seriam aliciante suficiente para os nossos concorrentes mas a Liga Record vai tornar-se ainda mais apelativa pelos reforços de outros clubes. Nico Gaitán promete voltar a ser uma das figuras da prova, agora com a camisola do Sp. Braga, e o Boavista apresentou o médio Javi García, ex-Betis, e campeão nacional pelo Benfica, em 2010. E ainda falta tanto tempo para fechar o mercado.



Campeão Gonçalo Brálio não desistiu



A Liga Record celebrou 25 anos na temporada passada e celebrou um quarto de século com uma edição inesquecível, à qual nem a paragem forçada pela pandemia de Covid-19 tirou brilho. Quase 40 mil equipas – foram inscritas 39.674 – lutaram pelos prémios semanais e pelos títulos de campeão de inverno, de verão e da Liga Record, este premiado com um automóvel.



Nesse capítulo, é obrigatório destacar a grande temporada realizada pelo concorrente Gonçalo Brálio, coroado como campeão da Liga Record depois de muitos anos a perseguir o título máximo. O treinador de bancada de Évora, que terminou na última época a carreira de árbitro, é um exemplo para todos os que participam no concurso.



Na época 2017/18 foi campeão de inverno e lutou até ao fim pelo título. Não o conseguiu mas nunca desistiu, continuou a lutar e foi premiado, terminando a última época em grande, a receber o automóvel Dacia do campeão da 25.ª edição. O concorrente alentejano participou na última época com 70 equipas e prometeu apostar ainda mais forte em 2020/21. Aqui fica o desafio a todos os outros: destronar o atual campeão.