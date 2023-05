Marco Matias: «Voltámos a colocar o Farense onde pertence»

Dois anos após o destino indesejado da despromoção bater à porta do SC Farense, os leões de Faro estão de regresso ao escalão máximo do futebol em Portugal, tendo garantido o mesmo na penúltima jornada da Liga Portugal SABSEG, beneficiando da derrota do Estrela Amadora frente ao CD Nacional.

Poucos dias após a confirmação da promoção do SC Farense à Liga Portugal Bwin, Marco Matias falou com a Liga Portugal e fez questão de demonstrar o seu contentamento com o alcançar de "um objetivo que nos foi proposto no início da época, com um plantel escolhido a dedo pelo míster e pelo presidente".

"É um sentimento de dever cumprido. Foi para isto que trabalhámos. Foi para isto que se fez este plantel. Como o míster e o presidente já disseram, foi um plantel escolhido a dedo e muito bem escolhido. Estamos todos de parabéns, pois conseguimos alcançar o objetivo que nos foi proposto no início da época. Colocámos o SC Farense onde nunca devia ter saído, que é na Liga Portugal Bwin", desabafou o dianteiro.

Com a grande meta da temporada já conquistada, o atacante de 34 anos abordou aquela que foi uma época "de altos e baixos", com uma mudança de treinador pelo meio, deixando ainda elogios a Vasco Faísca, que foi substituído no decorrer da competição por José Mota: "São dois treinadores com ideias próprias. Um com uma vasta experiência no futebol português e outro com menos experiência, mas com muito ainda para mostrar. Eu gostei muito de trabalhar com o Vasco Faísca, mas lá está, foi na altura em que estivemos menos bem. Mas todas as equipas passam por esse processo durante a época."

Com 12 assistências efetuadas, esta temporada, na Liga Portugal SABSEG, Marco Matias é o atual líder do ranking geral, algo que repete em relação à época transata, na qual ficou empatado no topo com Umaro Embaló, na altura no SL Benfica B. Questionado sobre esta sua nova faceta de ‘rei das assistências’, o jogador destacou a sua adaptação ao longo do tempo e a qualidade dos seus companheiros: "Tenho-me adaptado ao futebol, que está cada vez mais modernizado, e há mais oportunidades de dar a marcar do que marcar. Também tenho tido a sorte de trabalhar com grandes avançados e colegas que são muito bons a finalizar, o que ajuda bastante."

O experiente avançado confessou não pensar ainda no fim da carreira, pois sente-se "cada vez melhor". "Até o corpo me deixar, eu vou andar aqui. A partir do momento em que eu sinta que já não deixa… [pensativo]. É sempre um momento difícil, nem quero imaginar. Vivemos uma vida inteira para isto e acabar é sempre complicado. Mas sinto-me bem, cada vez melhor. E enquanto eu estiver bem fisicamente, ninguém me vai parar", concluiu.

A respirar futebol

Além da boa prestação dentro das quatro linhas, o SC Farense também se destacou, e muito, fora delas. Com 3.309 espetadores de média no São Luís, os leões de Faro são a formação com melhores assistências da Liga Portugal SABSEG. Faro respira Futebol! "Muitas vezes, nas palestras, quando as coisas não corriam bem, o míster dizia que estávamos em campo pelos adeptos, por aquele povo e que tínhamos de dar tudo", revelou Marco Matias.



«Equipas B garantem uma outra aprendizagem»





Dez anos após a introdução das formações secundárias no futebol profissional em Portugal, Marco Matias defendeu a eficácia da decisão na evolução dos jovens jogadores que saem das grandes academias portuguesas.Sem poder contar com a oportunidade integrar a equipa B do Sporting, na altura inexistente, o jogador do SC Farense mostrou a sua preferência em relação ao modelo que hoje se pratica. "Eu sempre defendi que não tinha lógica nenhuma emprestar jovens jogadores a outros clubes. Eu senti isso, fui emprestado pelo Sporting a alguns clubes e sente-se perfeitamente que não é a mesma coisa estar emprestado a outro clube e jogar numa equipa B. Não tem nada a ver", afirmou, antes de indicar quais as principais vantagens da realidade atual."Tens mais minutos, outra aprendizagem, condições diferentes e outra motivação. Acabas por jogar numa liga muito competitiva. Nas equipas B aprende-se muito a jogar contra formações mais experientes e temos muitas na Liga Portugal SABSEG", terminou.Já com vários anos de experiência no futebol profissional, o atleta formado no Sporting CP passou por vários empréstimos na fase inicial da sua carreira como sénior, tendo representado clubes como o Fátima, o Varzim, o Real SC e o Freamunde, em divisões inferiores.Atualmente na sua segunda época consecutiva na Liga Portugal SABSEG, Marco Matias realçou a evolução notória da competição e do futebol em geral no nosso país. "Lembro-me que naquele tempo em que era jovem, um jogador de 28/29 anos já era velho. Hoje existem jogadores com muito mais idade a fazerem grandes épocas. E não se nota por ser uma liga mais fraca, nota-se porque os jogadores evoluíram, o futebol evoluiu e o jogador português soube adaptar-se muito bem", afirmou. Em relação à valorização do jogador português, o avançado natural do Barreiro elogiou o aumento da aposta nos atletas portugueses e destacou que, na sua opinião, o caminho deve ser esse: "Recentemente, começaram a dar mais oportunidades ao jogador português, que é algo que eu já defendia há muito. E quando assim é, os resultados estão à vista. Uma melhor liga, mais competitividade, muitos bons jogadores a saírem de divisões inferiores para os campeonatos profissionais. Temos de realçar o jogador português. Se somos dos melhores lá fora, por que não haveremos de ser igualmente os melhores dentro do nosso país?"