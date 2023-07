Maria Neto: o automobilismo também é para mulheres

Muitas vezes - ainda que de forma voluntária ou involuntária - associamos o automobilismo a um desporto especialmente feito para os homens. Contudo, de vez em quando surgem mulheres que mostram ao mundo que, tal como qualquer outra modalidade, este também é um desporto para elas. Esse é o caso de Maria Germano Neto, menina de apenas 12 anos natural de Guimarães que atualmente corre pela Tony Kart, academia de jovens talentos da Ferrari e que tem o sonho de um dia se tornar a primeira mulher portuguesa a chegar à Fórmula 1. Esta craque dos karts é um dos cinco talentos lusos que são merecedores de destaque na mais recente edição do Record Mais.



Para percebermos um pouco melhor a sua história e como surgiu esta paixão pelo automobilismo, Record entrou em contacto com Germano Neto, pai e fã número 1 da Maria, que tenta acompanhar a filha para todo o lado sempre que lhe é possível, e com a própria atleta. Prontos para conhecerem a história de Maria? Então vamos a isso!