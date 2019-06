Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Miguel Oliveira: «Quero lutar com os melhores» Português não está satisfeito com a forma como está a decorrer a época de estreia no MotoGP, pois o objetivo é "ser como Márquez, Rossi ou Dovizioso"





• Foto: Paulo Calado