Nuno Gomes: «Oportunidade para evoluir»

Para quem vive o futebol, Nuno Gomes será sempre o goleador com cara de miúdo que encantou os adeptos de várias gerações. Hoje, veste a camisola da Liga Portugal Business School no desafio de elevar o nível do Futebol Profissional na vertente do conhecimento e é um dos rostos dos Cursos de Formação Contínua, que arrancam em janeiro, com três propostas: Gestor Desportivo, Organização de um Clube de Formação Profissional - Quick Start e Fan Experience no Futebol Profissional.

O que move o Embaixador Liga Portugal e vice-presidente do Conselho de Administração da Fundação do Futebol é precisamente a consciência de que, quando termina a carreira nos relvados, um futebolista pode continuar a fazer a diferença. A mais recente oferta formativa da Liga Portugal Business School fornece ferramentas para um vislumbre do futuro a quem tem de se encontrar numa nova pele e a quem não dispensa a atualização de conhecimento.

"É uma oportunidade que a Liga Portugal Business School está a proporcionar a todos aqueles que querem evoluir, não só como pessoas, mas também como profissionais, e querem adquirir conhecimento e competências para trabalharem no mundo do futebol. É uma oportunidade única de aprender com os melhores e de preparar o futuro", defende Nuno Gomes.

Aos 47 anos, o antigo goleador tem bem presente a importância de preparar a vida depois dos relvados: "Se calhar, se tivesse tido esta oportunidade, há uns anos, eu próprio teria participado. Já fiz algumas formações nesse sentido de me preparar, de adquirir conhecimento, porque o saber não ocupa lugar."

Nuno Gomes apadrinha o curso de Gestor Desportivo – Nélson Pereira e Beto Pimparel, Embaixadores Liga Portugal, apadrinham os cursos que versam a Organização de um Clube de Formação Profissional e Fan Experience, respetivamente. Numa área em que o dia-a-dia pode ser uma "caixinha de surpresas", importa "estar preparado para tomar decisões, ter as competências necessárias para decidir da melhor maneira e errar o menos possível". "Esta formação contínua é importante para quem quer estar no mundo do futebol e para quem não dispensa a atualização do conhecimento", remata.

Investir no conhecimento para ter um futebol cada vez mais profissional é o propósito da Liga Portugal Business School, que tem diferentes ofertas formativas ao dispor dos agentes desportivos e de todos aqueles que ambicionam uma carreira num setor com peso crescente na economia. No arranque desta temporada, foram criados cursos de formação inicial para assegurar que todos os intervenientes estão identificados com as boas práticas e os valores da Liga Portugal que presidem à organização das provas profissionais. Diretores de segurança, diretores de campo, diretores de imprensa, OLA (Oficial de Ligação aos Adeptos), speaker e operadores de redes sociais, delegados ao jogo e analistas, responsáveis da área da saúde e delegados frequentaram estas formações.

Num outro nível, os Cursos de Formação Contínua, que arrancam em 2024 – as candidaturas estão abertas até 5 de janeiro –, oferecem a possibilidade de adquirir e atualizar conhecimentos na área da gestão e do marketing, em ações presenciais e online que não excedem as 40 horas. Ao nível da formação especializada, a Liga Portugal Business School lançou, em 2016, a Pós-Graduação em Organização e Gestão no Futebol Profissional, hoje uma referência de excelência no mercado, numa parceria com a Católica Porto Business School, que prosseguiu, em 2019, com a Pós-Graduação em Comunicação no Futebol Profissional. A Católica Porto Business School é também parceira nos Cursos de Formação Contínua prestes a iniciar e sê-lo-á no nível seguinte, com a criação de duas disciplinas optativas relacionadas com o Futebol Profissional nas licenciaturas daquela instituição, com início previsto para a nova época desportiva.



Autor: Mónica Santos/Liga Portugal