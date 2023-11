Polestar 2 reforça argumentos

Redução da pegada de carbono, motor com maior potência, bateria de maior capacidade e mais autonomia. São estes, em síntese, os pontos de maior impacto na renovação do Polestar 2, modelo candidato a ‘Elétrico do Ano’ 2024.

A marca ligada à Volvo - e com a qual partilha, naturalmente, soluções e tecnologia - somou algumas alterações no ‘design’ exterior, como a dianteira (agora com semelhanças estéticas e técnicas ao SUV Polestar 3) ou as jantes, mas o destaque vai para as atualizações no sistema bateria/motor.

No caso da bateria, a capacidade passou para os 82 kWh - antes 78 kWh. Na versão ‘Single Motor’, a unidade motriz, que transmite agora potência ao eixo traseiro, debita 299 cv. Valor que sobe para os 476 cv no caso das versões ‘Dual Motor’ com ‘pack performance’, também estas privilegiando a potência transmitida às rodas traseiras. A autonomia varia agora entre os 568 km (versões ‘Dual Motor’) e os 655 km na configuração ‘Single Motor’. A carga da bateria pode ser obtida em fonte ‘DC’ (corrente contínua) até aos 205 kW. Os preços começam nos 53.400 euros.