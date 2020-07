Regresso do FC Porto aos títulos em destaque no Record Mais

Com duas jornadas ainda por disputar, o FC Porto já assegurou a conquista de mais um campeonato. O 29.º título nacional dos dragões fica marcado por uma temporada nunca vista, com uma reviravolta sensacional depois de o Benfica ter terminado a primeira volta com sete pontos de avanço. Um desfecho tão imprevisível há meio ano quanto a pandemia da Covid-19 que virou o Mundo do avesso e tornou esta época futebolística a mais longa de sempre.





