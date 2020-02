Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Renato Sanches: «Não tenho de provar nada a ninguém» Raramente dá entrevistas e esta é a primeira desde que está no Lille. A passagem pelo Bayern, os regressos desejados e falhados ao Benfica e muito mais, numa conversa com desabafos e revelações do jovem médio





• Foto: Pedro Ferreira