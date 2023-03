Renault Austral: o regresso do losango

O Renault Austral venceu a edição de 2023 do ‘Carro do Ano’ em Portugal, naquele que é o regresso aos triunfos da marca do losango depois do Mégane em 2003. O SUV compacto do construtor francês reuniu a maioria dos votos dos jurados do ‘Seguro Direto/Troféu Volante de Cristal’, conseguindo também a vitória na classe ‘Híbrido do Ano’ 2023.

A Renault conquistou ainda a classe ‘Elétrico do Ano’, com a versão 100 por cento elétrica do Mégane (designação E-TECH), comprovando os méritos da estratégia "Renaulution" iniciada em 2021. As decisões dos 20 jurados – representando outros tantos órgãos de Comunicação Social, entre os quais Record – foram o culminar de extenso programa de testes aos 22 candidatos inscritos por 16 marcas.

A vitória do Renault Austral foi obtida na ‘discussão’ com adversários tão distintos como Honda Civic, Nissan Arya, Peugeot 508, Renault Mégane E-Tech, Skoda Fabia e Volkswagen ID.Buzz – os outros candidatos que atingiram a ‘short-list’ de sete finalistas. Tal como em anos anteriores, os jurados elegeram ainda os melhores em cada classe (ver quadro de vencedores) e que sublinham também a tendência inexorável da eletrificação – apenas o Skoda Fabia, ‘Citadino do Ano’, utiliza exclusivamente motor de combustão.

Os jurados atribuíram ainda o prémio ‘Tecnologia e Inovação’ à Nissan, pelo sistema ‘e-Power’. Presente no X-Trail, Qashqai e Juke, a tecnologia combina motor a gasolina, que carrega a bateria, e um motor elétrico, que faz mover as rodas. O sistema também usa a travagem regenerativa para ajudar a manter a bateria carregada.

A comissão executiva do ‘Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal’ distinguiu a título póstumo o jornalista Rui Freire, falecido em janeiro, como ‘Personalidade do Ano’. Rui Freire foi diretor do ‘AutoSport’ entre 1993 e 2008 e um dos principais mentores da iniciativa ‘Carro do Ano’.