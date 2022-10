Toyota Corolla Cross: família reforçada

Modelo crucial para a Toyota, o Corolla recebe agora novo elemento numa ‘família’ que já contava com as versões berlina, carrinha e ‘sedan’. Chama-se Cross e tem configuração SUV, ocupando lugar entre o CHR-R e o RAV-4.

A aposta da Toyota não surpreende. Os SUV continuam a seduzir clientes por toda a Europa e o segmento em que está englobado (C) é um dos mais ativos e que maior atenção recebe – 41 por cento das vendas. O novo Corolla Cross entra em ação com versão de duas rodas motrizes e servida pela mais recente geração (a 5ª) do sistema híbrido que a marca japonesa vem aplicando há muito tempo.

As linhas exteriores procuram exaltar a robustez e o ambiente a bordo junta a vertente da utilização familiar a opções discretas – sem descurar a tecnologia, aplicada no novo painel de instrumentos (12,3") e no ecrã tátil (10,5") do sistema multimédia, em posição flutuante a dominar a consola central. Sem concessões na qualidade de construção, materiais e alguns elementos só variam em função dos níveis de equipamento disponíveis – três.

Uma vez ao volante, o condutor sabe que vai lidar (nesta versão que abre a carreira do Corolla Cross) com a 5ª geração do sistema híbrido da Toyota. Motor a gasolina 2.0l aliado a motor elétrico, para potência combinada de 197 cv. A marca manteve, sem surpresa, o recurso à caixa de velocidades CVT, mas trabalhou na insonorização e nas respostas – agora mais impressivas e eficazes – ao momento em que carregamos no acelerador.

O Corolla Cross tem três opções de condução – selecionáveis a partir de botão junto ao manípulo da caixa de velocidades - e não dispensa o chamado ‘modo B’, para maior regeneração da energia. A média de consumo anunciada pela Toyota não será difícil de obter. O ‘test-drive’ que tivemos oportunidade para fazer (com autoestrada incluída) ficou ligeiramente acima dos 6l/100 quilómetros.

Disponível a partir do próximo mês (as encomendas abriram em setembro), o Corolla Cross está apto para carreira interessante num segmento onde a concorrência é forte, numerosa e também ela já substancialmente eletrificada.



Segurança e conetividade



A atenção da Toyota aos gostos e tendências europeias encontra expressão no novo ‘cockpit’ digital de 12,3 polegadas do Corolla Cross. Este painel de instrumentos é configurável e detém informação sobre consumos, sistema híbrido e navegação, completando a missão do ecrã tátil que agrega também a conetividade – presença natural de Apple Car Play e Android Auto.



O novo SUV reúne ainda a última geração do sistema ‘Toyota Safety Sense’ – segurança ativa e passiva -, que pode ser atualizado automaticamente ‘over the air’. Entre as funções do sistema encontramos, por exemplo, assistência inteligente em cruzamentos; assistência ativa no estacionamento ou deteção traseira de aproximação de veículos com assistência à travagem.





Está ainda disponível um airbag central dianteiro, que protege os ocupantes dos lugares da frente de colidirem um com outro em caso de embate lateral.