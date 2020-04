Trincão em exclusivo no Record Mais: da premonição ao sonho de reforçar o Barcelona

A edição deste domingo do Record Mais tem no jovem Francisco Trincão o grande protagonista. O fenómeno da formação bracarense, de 20 anos, fala sem rodeios. Da transferência para o Barcelona, do crescimento em Braga, de Sá Pinto, Rúben Amorim, mas também de António Salvador e Jorge Mendes. Viagem ao mundo de um miúdo de quem se espera muito. Logo após a pandemia...





No suplemento desta semana lembramos também o percurso de Esmael Gonçalves, avançado de origem guineense que passou por vários países asiáticos nos últimos anos e está agora no Japão. Falamos ainda com Filipe Sousa, nutricionista que trabalha no Aves e com o Shakhtar, ao mesmo tempo de que joga futebol no Pevidém, no Distrital de Braga.O brasileiro Ronaldo, que sofreu há precisamente 20 anos uma grave lesão (rotura do tendão rotuliano do joelho direito), é o protagonista de um trabalho infográfico, num tema (a forma com alguns craques recuperaram de graves lesões) que é também desenvolvido na secção '10 Mais'.Leia ainda as opiniões de Gaspar Ferreira e de David Novo, editor-executivo de, além da análise de Alexandre Pais, antigo diretor de, às melhores frases da semana, entre outros temas que estarão disponíveis na edição impressa do nosso jornal e ainda no