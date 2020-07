Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Van der Vaart: «Adorava ver João Félix no Barcelona» O ex-jogador holandês, primeiro Golden Boy (2003), não escondeu a admiração pelo avançado do Atlético de Madrid numa conversa sobre as ligações que teve com Portugal ao longo da carreira