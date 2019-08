Wakeboard e Ski Náutico: Espectáculo garantido

Depois do sucesso registado na etapa inaugural realizada em Viana do Castelo no passado mês de junho, o Campeonato Nacional de Wakeboard visita no próximo fim de semana, entre sábado e domingo, a albufeira da barragem de Montargil, em Ponte de Sor, para uma 2ª ronda na qual se espera de novo uma adesão em massa da elite nacional.

Uma vez mais com cerca de 60 atletas inscritos - separados pelas categorias Infantis, Open, Femininos e Amadores -, esta 2ª ronda do campeonato organizado pela Federação Portuguesa de Motonáutica (em parceria com a Nautique Portugal) promete um fim de semana repleto de emoções fortes e também de momentos de elevada espetacularidade, num programa no qual também se inclui a disputa da segunda etapa do torneio nacional de Ski Naútico (neste caso dividido em Open, Seniores e Infantis).

Será precisamente por esta modalidade que se iniciarão as hostilidades em Montargil, com a disputa no sábado desde bem cedo das rondas iniciais (as finais disputam-se no domingo). Aí será hora de os principais candidatos mostrarem desde logo a sua valia, com a campeã nacional Marta Simões a ser a grande referência entre as senhoras, ao passo que nos homens a luta prevê-se renhida entre o líder do campeonato, Francisco Rodrigues, e o campeão nacional em título, João Simplício.

Lendas contra a juventude

Cumprido o ‘aperitivo’ com a disputa do ski náutico, a ação prosseguirá no período da tarde de sábado, para o prato forte do programa de provas. Será hora da disputa das rondas do Wakeboard (as finais disputam-se no mesmo período de domingo), uma modalidade que ‘cruza’ o próprio ski náutico e o snowboard, e que tem em Portugal como principais referências Bernardo Branco, Vasco Trindade e Francisco Lopes.

Um trio que promete momentos fantásticos na barragem de Montargil, naquele que será um verdadeiro duelo entre a juventude de Bernardo, de 23 anos, e a experiência de Vasco e Francisco, de 44 e 39 anos, respetivamente, duas lendas da modalidade no nosso país e que este ano voltam à ação para mostrar que continuam a ter as qualidades que os colocaram no topo da modalidade.

Expectativas elevadas

Figura de proa no cartaz do evento, tanto pelo seu talento como pela história, Vasco Trindade assume-se entusiasmado, especialmente devido à elevada qualidade do elenco presente.

"A expectativa é bastante elevada, uma vez que vão estar presentes os melhores atletas do ranking nacional", admite o atleta, que enaltece a importância de serem obtidos bons registos pelos principais candidatos tendo em vista a conquista do campeonato.

"Esta será uma prova determinante para aqueles que têm a ambição de chegar ao título nacional. Destaco ainda o caráter inclusivo do evento, que será uma montra do desporto náutico dos mais jovens aos veteranos", concluiu.



Animação fora de água



Para lá da ação dentro de água (e também no ar...), com momentos que prometem ser de cortar a respiração tanto no Ski Náutico como no Wakeboard, esta segunda etapa do Campeonato Nacional contará igualmente com momentos de diversão em terra, com um programa de eventos sociais paralelos no qual se destaca uma festa ao final da tarde de sábado, animada pelo DJ Baratta e Sax Armstrong.Será uma espécie de aperitivo em ambiente de boa-disposição e diversão para o grande dia, domingo, quando se disputarão as provas decisivas tanto do Ski Náutico como do Wakeboard.