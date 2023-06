Zé Manuel: «Um jogo de loucos que vou recordar para sempre»

Após 33 jornadas de Liga Portugal SABSEG, a luta pela permanência mantinha-se recheada de incertezas, com CD Nacional e BSAD a entrarem para a derradeira ronda da competição ainda com hipóteses de garantirem a manutenção direta no escalão secundário do Futebol Profissional em Portugal.

A formação insular acabou por ser mais feliz, ao vencer o Ac. Viseu por 3-2, e para isso contou com a preciosa contribuição de Zé Manuel, atleta dos alvinegros, emprestado pelo Rio Ave FC. O jogador de 32 anos entrou ao intervalo, com a sua equipa a perder por 0-2, vestiu a capa de herói e contribuiu com dois golos e uma assistência naquele que, segundo o mesmo, "foi um jogo de loucos".

"Foi fantástico, um jogo de loucos que vou recordar para sempre. Retribuir com esses golos todo o carinho que o grupo de trabalho, a estrutura do clube e os adeptos me deram durante este ano foi fantástico, porque, desde o primeiro dia, fui sempre bem tratado e acarinhado por todos", contou Zé Manuel, antes de falar sobre aquele que foi "um final de época muito bom" da formação nacionalista, com dez pontos nos últimos cinco jogos.

"Fizemos um final de época muito bom, falámos muito no balneário entre nós nesta fase final, porque era uma responsabilidade muito grande para todos, dependíamos de nós e do que fazíamos em cada jogo, acho que esse foi o segredo. Não adiantava olhar para outros resultados se não fizéssemos a nossa parte. Dependíamos apenas de nós e esse foi o segredo", contou.

Ao serviço de um histórico do futebol português e dono da quinta melhor média de espectadores da Liga Portugal SABSEG na presente temporada, o avançado não escondeu que o peso da responsabilidade se fez sentir ao longo da época, naquele que é "um clube diferente, em que a pressão é muito maior".

"Obviamente que sentimos a responsabilidade do emblema que representámos ao longo da temporada. É um clube com muita história onde queríamos fazer mais. Durante a época sentimos sempre muito apoio por parte dos adeptos, mesmo com as coisas a não correrem tão bem. É um clube diferente e nestas circunstâncias a pressão é muito maior, mas estivemos sempre unidos e conseguimos cumprir o objetivo final".

Já habituado a lutar por decisões até à última jornada, Zé Manuel destacou ainda a competitividade extrema da Liga Portugal SABSEG. "Na temporada passada, no Rio Ave FC, disputei a promoção até ao último suspiro. Este ano, também disputámos os nossos objetivos até à última jornada. É claramente uma liga muito competitiva, onde todas as equipas são muito parecidas. Até as equipas que andam nos lugares cimeiros sentem muitas dificuldades em ganhar jogos. É uma prova em que tens de estar sempre no topo das tuas capacidades", explicou o jogador.



"Bom campeonato para os jovens evoluírem"



O avançado oriundo da freguesia de Nogueira estreou-se como sénior no SC Braga, já na longínqua temporada de 2008/2009. Após alguns empréstimos a formações de divisões inferiores, Zé Manuel integrou a equipa do SC Braga B que competiu na Liga Portugal SABSEG em 2012/2013, temporada em que as formações secundárias passaram a integrar as competições profissionais.





Passados dez anos desde o tal regresso dos "bês", o jogador não mostrou qualquer dúvida sobre os benefícios que jogar na Liga Portugal SABSEG garante aos atletas mais jovens que saem das formações dos principais clubes portugueses. "É uma boa liga para os jogadores mais novos evoluírem, é um campeonato muito competitivo. Hoje, se os jovens fizerem um bom trabalho nas equipas B, vão chegar mais bem preparados às formações principais dos clubes. Temos assistido a isso nos últimos anos", observou, para depois vincar: "Hoje vemos jogadores com enorme talento nos ‘bês’ a chegarem às equipas principais, assumirem-se como revelações e gerarem grandes encaixes financeiros. Isto é fruto também do campeonato ser muito competitivo, o que permite grande evolução aos jovens."Já com vários anos de experiência no futebol profissional, foi na presente temporada que Zé Manuel alcançou um dos seus melhores registos individuais na carreira, ao assinar nove golos e duas assistências em todas as competições.Questionado sobre quais os principais fatores para este contributo significativo nos objetivos da equipa, Zé Manuel fez questão de destacar o bom ambiente que se viveu na Choupana, muito por culpa do "excelente grupo" com quem partilhou balneário ao longo da época, a confiança que o mister Filipe Cândido sempre depositou em si e a qualidade de vida que a Ilha da Madeira proporciona a quem lá habita:"Tive a felicidade de apanhar um excelente grupo de colegas. Desde o primeiro dia fui sempre bem tratado por toda a gente, senti-me em casa. Além disso, a minha mulher e os meus filhos adoraram estar aqui na Madeira a viver. Felizmente, também tive sempre a confiança do treinador para jogar ao longo da época em várias posições, tentei sempre dar o meu melhor pelo clube e isso tudo ajuda a que as coisas aconteçam naturalmente. Estou muito contente por poder ajudar e retribuir com golos, tendo em conta a confiança depositada em mim por todos."