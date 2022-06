Saucony Kinvara 13: velocidade mas sem ser furiosa

Se procura velocidade nos seus treinos diários e tem cerca de 140 € para investir numas sapatilhas, então pondere comprar as novas Kinvara 13 da Saucony. Um modelo da marca norte-americana cuja leveza (213 gramas nos homens e 184 gramas nas senhoras) o torna perfeito para os corredores que querem (e conseguem) manter um ritmo mais vivo e acelerado, mas sem nada de fúrias. Este que vos escreve experimentou em vários pisos, desde o asfalto à relva, passando pelo paredão à beira-mar, tendo gostado mais do comportamento em pista onde andei abaixo dos três minutos por quilómetro com uma excelente sensação nos pés (já as pernas no final das séries…).Senti-me super confortável nas séries de 200, 300 e 400 metros, destacando a estabilidade em curva e o conforto no pé perfeitamente ajustado. Pensadas para quem procura velocidade, as Kinvara 13 apresentam o reformulado PWRRUN na meia-sola e quem pega nas sapatilhas parece que tem uma pena nas mãos, tal a sua leveza. Com um drop de apenas quatro milímetros, este modelo foi idealizado para corredores leves (ups, tenho de perder uns quilinhos) e com razoável técnica de corrida. Mesmo em dias quentes, os pés não sofrem muito pois a respirabilidade é excelente, bem como o conforto oferecido pela malha de camada única e o ajuste perfeito proporcionado pelo FormFit.Sem placa de carbono, as Kinvara 13 são algo minimalistas mas com tudo o essencial para nos concentrarmos em correr o mais depressa que conseguirmos. Não fiz mais do que 12 quilómetros de cada vez, mas em treinos mais longos prefiro modelos com outras características ao nível de amortecimento. Agora para treinos mais curtos e onde o objetivo é baixar o ritmo, então estamos perante uma excelente opção.