A corrida mais 'gulosa' do Mundo: 8 quilómetros... 12 donuts

Esta será muito provavelmente a corrida mais apetitosa do Mundo. Chama-se 'Krispy Kreme Challenge', tem uma distância de 5 milhas (pouco mais de 8 quilómetros) e conta com os abastecimentos mais gulosos que encontrará por aí: 12 donuts (da Krispy Kreme, claro está!). O desafio, com cariz solidário, ocorreu neste último fim de semana na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, tendo levado à cidade de Raleigh milhares de corredores, ali chamados para cumprir uma tradição que já dura desde 2004 (na altura por ideia de um grupo de dez amigos).





De lá para cá a febre da corrida dos donuts foi crescendo e este ano realizou-se pela 16.ª vez, uma vez mais tendo como propósito (para lá de adoçar o paladar dos corredores) angariar fundos para o Hospital Pediátrico da Universidade da Carolina do Norte, que já recebeu praticamente dois milhões de dólares graças a este evento solidário. Um montante recolhido com base no preço das inscrições (25 dólares para estudantes e 30 para os restantes), mas também nas doações extra feitas por quem assim o entende. Na edição deste ano, refira-se, foram angariados 150 mil euros.E não se pense que a tarefa de comer os 12 donuts é pêra doce. Especialmente porque essa dúzia terá de ser consumida de uma só vez, no ponto intermédio do percurso, onde está localizada uma loja da Krispy Kreme. Apenas depois de os ingerir é que os corredores recebem luz verde para fazer os 4 quilómetros em falta de volta ao ponto de partida, onde terão de chegar abaixo da hora para serem considerados 'finishers'. Se não o conseguirem... pelo menos vão para casa já bem abastecidos, já que os doze donuts da Krispy Kreme fornecem acima de 2000 kcal!Quando foi organizada pela primeira vez, o recorde do evento foi fixado em 34:27 minutos, contando o tempo passado entre as cinco milhas e os doze donuts comidos na loja. O registo foi sendo batido, até que no ano passado Jacob Wormald, de 23 anos, o colocou numa fasquia incrível, já que fez o desafio em menos de meia hora (29:18). Segundo o corredor em causa, os doze donuts foram devorados em quatro minutos e 11 segundos, a uma média de um donut comido a cada 21 segundos. Devorados, lá está!