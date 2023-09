À descoberta dos encantos da ilha na Maratona de Palma de Maiorca

Espanha tem maratonas de norte a sul, de Bilbau até Sevilha, de Valência até Barcelona... Mas também as ilhas são palco de provas com a mítica distância. É o caso de Palma de Maiorca, que dentro de um mês (a 15 de outubro) receberá os entusiastas da corrida, para uma prova que é muito mais do que simplesmente correr. O cenário, ao ser numa ilha, é logo algo bem distinto, mas toda a envolvência promete ser diferente do habitual, com a garantia de que, naqueles dias, estará em pé um evento divertido, familiar e espectacular... Sempre com o sol bem presente, até porque o slogan da prova é mesmo esse: o 'follow the sun'.Com três distâncias (9 quilómetros, meia maratona e maratona), a Maratona de Palma de Maiorca faz parte do seu percurso à beira-mar, com vistas de cortar a respiração, antes de 'cortar' para o centro histórico, onde os corredores terão a oportunidade de observar os monumentos mais imponentes da capital maiorquina. Uma capital também do mundo, já que nesta prova há uma elevada percentagem de estrangeiros (mais de 60%) e também de mulheres inscritas (mais de 45%). Números que a organização quer reforçar com a presença dos portugueses, os quais são vistos como um público a apostar no futuro.Ainda que não seja uma maratona fácil (o portal Soy Corredor compara-a a Madrid), a promessa desta Maratona de Palma de Maiorca é de uma experiência entretida e, acima de tudo, com uma beleza natural de assinalar.As inscrições, a um mês da realização da prova , seguem abertas: desde os 90 € para a maratona, 60 € para a meia maratona e 35 € para os 9 quilómetros - estes valores são válidos até 4 de outubro.