Adidas fecha lojas na Europa, Estados Unidos e Canadá

A Adidas anunciou esta terça-feira a decisão de encerrar todas as suas lojas na Europa, Estados Unidos e Canadá na sequência dos recentes desenvolvimentos em torno do surto do coronavírus. De acordo com a marca alemã, a decisão de encerrar os espaços comerciais foi tomada tendo com o propósito de ajudar a travar a recente evolução da COVID-19 e estará em vigor pelo menos até dia 29.





"Na Adidas a segurança e saúde dos nossos funcionários, clientes e parceiros é a nossa maior prioridade. Em apoio ao esforço global para tentar manter as nossas comunidades seguras, decidimos fechar as nossas lojas nos países selecionados até 29 de março. As portas poderão estar fechadas, mas a nossa marca continua aberta e comprometida a fortalecer um espírito de união e ligação à volta do Mundo. Este é um período complicado - vamos olhar uns pelos outros, pelas famílias e comunidades", refere a marca alemã, que com esta decisão segue os passos das principais concorrentes, nomeadamente Nike, ASICS ou New Balance.