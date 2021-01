Adidas UltraBoost 21 com nova cara

Já é um clássico a cada novo ano para a Adidas e 2021, apesar de tantas mudanças nas nossas vidas, não será diferente. O UltraBoost está de volta para uma nova versão e, a julgar pelas imagens e especificações lançadas, trata-se de uma verdadeira revolução.





O primeiro sinal de diferença está no visual, com um perfil bem distinto do habitual formato clássico que víamos neste modelo. Mais curvo no perfil da meia-sola, o UltraBoost 21 conta com torsion system redesenhado, com a integração do novo LEP (Linear Energy Push), que segundo a marca promete um aumento de 15% na absorção do impacto. Tudo isto combinado com a já tradicional tecnologia BOOST – há um aumento de 6% em relação ao anterior –, que como habitual será o responsável pelo retorno de energia a cada passada.Ao perfil distinto da meia-sola junta-se ainda uma sola em formato também diferente, ainda que se mantenha a aposta num composto Continental para maior durabilidade. A adidas não revela pormenores a nível de peso ou drop, mas o que se sabe é que este UltraBoost 21 estará à venda no nosso país a partir de 3 de fevereiro, por 180 €.