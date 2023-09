Adizero Adios Pro Evo 1: Adidas apresenta as mais leves (e mais caras) sapatilhas de sempre

Durante anos, a Adidas foi questionada por nunca ter conseguido colocar no mercado sapatilhas de competição tão leves quanto a concorrência. Até 2023. Até às Adizero Adios Pro EVO 1. Apresentadas esta quinta-feira, as novas sapatilhas de competição da marca alemã são das mais leves de sempre, já que pesam apenas 138 gramas. Um peso-pluma incrível, que representa um corte de praticamente 70 gramas em comparação com as anteriores Adios Pro 3 e que as colocam num mundo à parte na luta contra as super sapatilhas de outras marcas.Para consegui-lo, a Adidas melhorou o composto de meia-sola Lightstrike Foam Pro - com os Energy Rods pelo meio -, mas acima de tudo apostou forte numa revolucionária sola, que a marca considera ser a mais fina e leve de sempre. Apesar disso, a garantia é de que a tração seja igual à das Adios Pro 3, algo que os corredores de elite da marca testaram em todas as condições, nomeadamente em piso molhado.Outro ponto no qual houve melhoria para a redução do peso foi na zona superior, que está ainda mais minimalista, sem que isso comprometa o conforto durante a corrida. É que, apesar do seu peso baixo, as Adizero Adios Pro EVO 1 são desenhadas e pensadas para a maratona e estarão já em teste neste outono, nas principais provas do planeta, a começar já na Maratona de Berlim.Por outro lado, olhando a outras especificações, as novas sapatilhas da Adidas têm um drop de 6mm, com uma altura no calcanhar de 39mm e de 33mm na biqueira.Como campanha de lançamento, a Adidas coloca esta quinta-feira no mercado uma edição limitada com 521 modelos, disponíveis pela módica quantia de... 500 euros.