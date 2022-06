Aí está a t-shirt oficial da EDP Maratona de Lisboa 2022

A organização da EDP Maratona de Lisboa mostrou esta quinta-feira as primeiras imagens daquela que será a camisola técnica a entregar aos corredores na prova deste ano. Com design exclusivo e produzida pela HOKA, a marca francesa que este ano se associa pela primeira vez à maratona lisboeta, a camisola conta também já com o novo logo da prova.A EDP Maratona de Lisboa, recorde-se, está marcada para 9 de outubro, num dia no qual se correrá também a Luso Meia Maratona (21km). As inscrições estão abertas no site oficial da prova